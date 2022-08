Slitta ancora alle 21 30 la direzione Pd sulle liste Gelmini attacca Meloni | “Sbagliato rinegoziare il Pnrr” Renzi sul terzo polo | “Per tanti un tetto dopo il voto”

CastellinoLuigi : RT @dariodriu: Elezioni: la direzione del Pd slitta alle 20 Che stamo ancora a digerì er pollo coi peperoni #Lettafaischifo #Pd, slitta… - martamacbeal : @ultimora_pol Ancora un po’ che slitta cade nel dirupo - butwhy5 : RT @ultimora_pol: La direzione PD slitta ancora: rinviata alle 21:30. @ultimora_pol - News24_it : Governo, verso le elezioni. Nodo candidature, slitta ancora la direzione Pd. DIRETTA - Sky Tg24 - zazoomblog : Verso le elezioni: slitta ancora alle 21.30 la direzione Pd sulle liste. Casini candidato. Salvini: “Il 25-9 a casa… -

Chiara Appendino: "Io al fianco di Conte. Esterni nel listino Un valore aggiunto"... "La destra vuole pieni poteri, saremo noi a fermarla" Aggiornamenti ora per ora 19.58 "Direzione Pd,alle 21.30 su collegi Terzo rinvio per la riunione della Direzione del Pd, ...Da mesi si parlava dell’esordio nelle reti Mediaset della versione Vip di Uomini e Donne. Se fino a qualche giorno fa era data quasi per certa per ...E sei noi prendiamo dal 10% al 15%, si può fermare questo gioco della politica contro che ha dilaniato il Paese negli ultimi trent’anni”. Il nostro risultato servirà ad obbligare questi partiti irresp ...