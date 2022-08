Si ritirano gli ultimi soldati francesi dal Mali (Di lunedì 15 agosto 2022) Il ritiro francese dal Mali è completo, e gli ultimi soldati hanno lasciato il Paese africano oggi, ha comunicato lo stato maggiore francese da Parigi. Presente in appoggio al governo di Bamako contro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Il ritiro francese dalè completo, e glihanno lasciato il Paese africano oggi, ha comunicato lo stato maggiore francese da Parigi. Presente in appoggio al governo di Bamako contro ...

