(Di lunedì 15 agosto 2022) Via libera anche alla rivalutazione anticipata dellee all’estensione dei 200ad altre categorie di lavoratorira escluse. Niente proroga per lo smart working emergenziale per fragili e per genitori con figli under14

fisco24_info : Sgravi rafforzati, welfare esentasse fino a 600 euro, bonus autonomi: ecco le novità su lavoro e pensioni: Via libe… -

Il Sole 24 ORE

Via libera anche alla rivalutazione anticipata delle pensioni e all'estensione dei 200 euro ad altre categorie di lavoratori finora escluse. Niente proroga per lo smart working emergenziale per ...Punto, quest'ultimo, qualificante della riforma, reso attrattivo dafiscali individuati ... Sull'onda della pandemia sono stati inoltregli strumenti informatici e le modalità di ... Sgravi rafforzati, welfare esentasse fino a 600 euro, bonus autonomi: ecco le novità su lavoro e ... Via libera anche alla rivalutazione anticipata delle pensioni e all’estensione dei 200 euro ad altre categorie di lavoratori finora escluse. Niente proroga per lo smart working emergenziale per fragil ...Un programma di 13 pagine, che in sostanza ricalca i nove punti del documento con cui Giuseppe Conte si presentò a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, innescando di fatto la crisi che ha portato a ...