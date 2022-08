Serie A - Tutti i risultati della prima giornata di campionato (Di lunedì 15 agosto 2022) Con la vittoria del Napoli in trasferta a Verona e quella della Juventus in casa contro il Sassuolo si conclude la prima giornata di campionato, vincono tutte le big. Ecco i risultati finali : SAMPDORIA - ATALANTA 0-2 MILAN - UDINESE 4-2 MONZA - TORINO 1-2 LECCE - INTER 1-2 FIORENTINA - CREMONESE 3-2 LAZIO - BOLOGNA 2-1 SPEZIA - EMPOLI 1-0 SALERNITANA - ROMA 0-1 VERONA - NAPOLI 2-5 JUVENTUS - SASSUOLO 3-0 Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Con la vittoria del Napoli in trasferta a Verona e quellaJuventus in casa contro il Sassuolo si conclude ladi, vincono tutte le big. Ecco ifinali : SAMPDORIA - ATALANTA 0-2 MILAN - UDINESE 4-2 MONZA - TORINO 1-2 LECCE - INTER 1-2 FIORENTINA - CREMONESE 3-2 LAZIO - BOLOGNA 2-1 SPEZIA - EMPOLI 1-0 SALERNITANA - ROMA 0-1 VERONA - NAPOLI 2-5 JUVENTUS - SASSUOLO 3-0

