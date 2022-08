Serie A, rivivi la MOVIOLA: rosso horror di Maximiano. Espulsi Escalante e Soumaoro, c’è il rigore per il Bologna | Serie A (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-14 23:35:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dei match in programma oggi per quanto riguarda la prima giornata di Serie A. FIORENTINA – CREMONESE h 18.30SACCHIMARGANI – DEI GIUDICIIV: VOLPIVAR: NASCAAVAR: LONGO S. 42? ESPULSO Escalante -rosso per Escalante. Intervento durissimo e a piede alto su Kouame, l’arbitro non ha dubbi ed estrae subito il cartellino: Cremonese in dieci LAZIO – Bologna h 18.30MASSIMIDE MEO – SCARPAIV: PEZZUTOVAR: GHERSINIAVAR: LO CICERO 45’+4? rosso A Soumaoro – Espulsione anche in casa Bologna: Soumaoro viene ammonito per la seconda volta, e quindi espulso, dopo un ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-14 23:35:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Di seguito i principali episodi dadei match in programma oggi per quanto riguarda la prima giornata diA. FIORENTINA – CREMONESE h 18.30SACCHIMARGANI – DEI GIUDICIIV: VOLPIVAR: NASCAAVAR: LONGO S. 42? ESPULSOper. Intervento durissimo e a piede alto su Kouame, l’arbitro non ha dubbi ed estrae subito il cartellino: Cremonese in dieci LAZIO –h 18.30MASSIMIDE MEO – SCARPAIV: PEZZUTOVAR: GHERSINIAVAR: LO CICERO 45’+4?one anche in casaviene ammonito per la seconda volta, e quindi espulso, dopo un ...

