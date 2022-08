Serie A: prima giornata senza pareggi, non accadeva da 51 anni (Di lunedì 15 agosto 2022) Il campionato di Serie A è appena iniziato e subito c’è da segnalare un record in questa prima giornata appena conclusa. Per la prima volta dopo 51 anni, infatti, non ci sono stati pareggi nelle 10 partite disputate. Tanti gol ed emozioni, dunque, per una stagione che promette spettacolo e divertimento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Il campionato diA è appena iniziato e subito c’è da segnalare un record in questaappena conclusa. Per lavolta dopo 51, infatti, non ci sono statinelle 10 partite disputate. Tanti gol ed emozioni, dunque, per una stagione che promette spettacolo e divertimento. SportFace.

