Serie A e disservizi Dazn, spettatori inferociti. E la polemica coinvolge anche i politici impegnati in campagna elettorale (Di lunedì 15 agosto 2022) spettatori e tifosi inferociti. Il campionato di calcio di Serie A non è iniziato nel migliore dei modi, almeno per chi cercava di seguire le partite da casa. I disservizi Dazn, la piattaforma dei contenuti sportivi in streaming che ha conquistando il pacchetto con la maggioranza delle partite in esclusiva, hanno scatenato una forte protesta non solo da parte dei tifosi. La polemica, infatti, ha coinvolto anche i politici di tutti gli schieramenti, in questi giorni impegnati nella campagna elettorale. Il primo a intervenire sui social è stato responsabile sport del Partito democratico, Mauro Berruto, annunciando una segnalazione all'Agcom "per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità ...

