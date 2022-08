Scoppia la polemica nel giorno di Verona-Napoli | c’entra Fabian Ruiz

(Di lunedì 15 agosto 2022) Adesso si inizia veramente a fare sul serio: dopo tre mesi di stop, dopo due ritiri estivi e sei amichevoli, oggi comincia il campionato del. Alle 18:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi di, gli azzurri sfideranno l’Hellas per la prima giornata della Serie A 2022/2023. I ragazzi di Spalletti devono provare subito a conquistare i primi tre punti per rispondere a Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina, tutte vittoriose in questo primo turno di campionato. SSCTra i grandi assenti del match di oggi c’è: il centrocampista spagnolo non è partito con la squadra pera causa di un problema muscolare. Nell’allenamento di ieri, infatti, l’ex Betis ha svolto lavoro personalizzato. Ma qualcuno pensa che questa mancata convocazione possa ...

Bologna Orsolini- Dopo essere stato 90' minuti in panchina contro la Lazio, Orsolini intervniene sui social con un post polemico: scoppia il caso ...Il club azzurro vuole cedere Fabian Ruiz visto che l'anno prossimo può perderlo a parametro zero. Video: Fabian Ruiz in discoteca a Positano. Il calciatore del Napoli è stato sorpreso in discoteca a P ...