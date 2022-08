Scoperta la nuova fiamma di Ilary Blasi? "Proprio lui": cosa sa l'amica della sorella (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilary Blasi si comporta come se nulla fosse accaduto, ma è inevitabile che i siti e le riviste specializzate in gossip continuino a parlare di lei. D'altronde la fine del matrimonio con Francesco Totti è la storia dell'estate: tutti sono a caccia di indiscrezioni e retroscena vari sulla rottura. “Dopo il soggiorno sul lago di Baires - scrive Ivan Rota nella sua rubrica su Dagospia - la conduttrice continua a depistare tutti”. “Per quanto riguarda il presunto flirt con Cristiano Iovino - aggiunge - nessuna valida conferma, anche se un'attrice rossa di capelli e amica di Melory, sorella della Blasi, avrebbe confermato questa amicizia speciale”. La presunta storia con il personal trainer, che fa la spola tra Roma e Milano, sarebbe il vero motivo che avrebbe portato alla rottura ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022)si comporta come se nulla fosse accaduto, ma è inevitabile che i siti e le riviste specializzate in gossip continuino a parlare di lei. D'altronde la fine del matrimonio con Francesco Totti è la storia dell'estate: tutti sono a caccia di indiscrezioni e retroscena vari sulla rottura. “Dopo il soggiorno sul lago di Baires - scrive Ivan Rota nella sua rubrica su Dagospia - la conduttrice continua a depistare tutti”. “Per quanto riguarda il presunto flirt con Cristiano Iovino - aggiunge - nessuna valida conferma, anche se un'attrice rossa di capelli edi Melory,, avrebbe confermato questa amicizia speciale”. La presunta storia con il personal trainer, che fa la spola tra Roma e Milano, sarebbe il vero motivo che avrebbe portato alla rottura ...

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Nuova straordinaria scoperta a Pompei. Trovato un armadio rimasto chiuso per duemila anni con il s… - Bukaniere : @orporick Feci felice il mio prof. di matematica, inutile dirlo, quando gli raccontai della mia 'scoperta' e nuova… - TweetDiPopolo : scoperta la nuova terribile epidemia di 'emorroidi della nutria' si raccomanda niente aria dal culo - JackTerron : @Qrobireds di questa tecnologia (la cultura cypherpunk), non sono persone che aderiscono alle logiche da branco. tu… - HereQueenV : RT @Agostino35: Mai una notizia tipo 'scoperta in Cina una nuova specie animale coccolosa e tenera come 1000 cuccioli in uno', no, solo mal… -