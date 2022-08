PianetaMilan : #Sconcerti : “Ho visto un #Milan migliore delle altre squadre” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : #DAZN, #Sconcerti attacca «Ieri sera non ho visto niente, è successo qualcosa di grosso» - milansette : TMW Radio - Sconcerti: 'Ho visto un Milan migliore delle altre squadre, è un dato di fatto' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : TMW Radio - Sconcerti: 'Ho visto un Milan migliore delle altre squadre, è un dato di fatto': Il direttore Mario Sco… - Vitalia98513546 : @tuttosport i bavosi(alcuni esempi:Sacchi,Sconcerti) danno per favotite Inter e il noioso Milan.Ho visto la partita… -

... "Se ci fossero 18 scudetti allora sì, saremmo candidati,che solo Sampdoria e Lecce hanno ... L'analisi diMilan e Inter avanti poi Roma e Juve. I migliori Di Maria e Lukaku... Charles De Ketelaere Mariosulle pagine del Corriere della Sera commenta la prima di questa serie A che ieri sera hacontro il Milan e l'Udinese Un Milan in sofferenza dunque, ma che ...Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Come è andata la prima giornata Abbiamo iniziato con un problema notevole come quello con DAZN. “Ho passato la giornata ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...