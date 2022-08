Scomparsa la figlia del superpoliziotto Micalizio Si cerca in mare | il particolare inquietante

(Di lunedì 15 agosto 2022) È giallo sull'isola d'Elba dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paoladell'ex-super poliziotto Pippo. La donna, 48 anni, èda ieri sera. All'alba è stato ritrovato morto, sugli scogli, il suo cane. Nei pressi c'era anche il cellulare di Marina. Le ricerche sono in corso anche inattenzione al tratto davanti a Procchio, località dove è stato trovato morto il cane della donna. L'animale aveva collare e guinzaglio impigliato tra gli scogli e secondo gli investigatori la morte sarebbe accidentale. Secondo l'ipotesi seguita da chi indaga, riporta Adnkronos, il cane avrebbe tentato di seguire la donna e potrebbe essere morto annegato per l'arrivo dell'altaa o strangolato dal ...

