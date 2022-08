Scomparsa a Ferragosto la figlia di Micalizio, super poliziotto anti mafia. Trovato morto il cane (Di lunedì 15 agosto 2022) Da ore le ricerche in corso sono massicce. E impegnano uomini, mezzi e droni di Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Carabinieri. Alla ricerca di Marina Paola Micalizio, 48enne figlia di Pippo, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Da ore le ricerche in corso sono massicce. E impegnano uomini, mezzi e droni di Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Carabinieri. Alla ricerca di Marina Paola, 48ennedi Pippo, il ...

