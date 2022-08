Schira: “Fabian non convocato, va al PSG, il Napoli ha preso il sostituto” (Di lunedì 15 agosto 2022) Spalletti non ha convocato Fabian Ruiz per la trasferta di Verona. Lo spagnolo è vicinissimo al PSG. Luciano Spalletti non ha convocato Fabian Ruiz per Verona-Napoli, ufficialmente il centrocampista andaluso è indisponibile, ma secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira lo spagnolo è pronto a trasferirsi al PSG. Il club azzurro capitanato da Aurelio De Laurentiis dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro dalla cessione di Fabian Ruiz. Il Ds Cristiano Giuntoli ha già chiuso per il suo sostituto, Ndombele del Tottenham. Un’operazione imbastita da tempo e già conclusa. “Il passaggio di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain per venticinque milioni di euro è quasi completato. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022) Spalletti non haRuiz per la trasferta di Verona. Lo spagnolo è vicinissimo al PSG. Luciano Spalletti non haRuiz per Verona-, ufficialmente il centrocampista andaluso è indisponibile, ma secondo l’esperto di calciomercato Nicolòlo spagnolo è pronto a trasferirsi al PSG. Il club azzurro capitanato da Aurelio De Laurentiis dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro dalla cessione diRuiz. Il Ds Cristiano Giuntoli ha già chiuso per il suo, Ndombele del Tottenham. Un’operazione imbastita da tempo e già conclusa. “Il passaggio diRuiz al Paris Saint Germain per venticinque milioni di euro è quasi completato. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per la ...

napolipiucom : Schira: 'Fabian non convocato, va al PSG, il Napoli ha preso il sostituto' #Fabian #napoli #PSG #ForzaNapoliSempre… - infoitsalute : Fabian non convocato, Schira: 'E' fatta con il PSG' - ilnapolionline : Schira: 'L'uscita di Fabian non vuol dire acquisti in entrata. Ndombele? E' stato proposto' -… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Schira: “Fabian al PSG. Ndombele è stato proposto al Napoli”: Schira: “… - PSGRelay : RT @zona_talento_: ???? Fabian #Ruiz al #PSG, operazione in chiusura: 25mln al #Napoli, per il giocatore pronto un contratto fino al 2027 (6m… -