(Di lunedì 15 agosto 2022) I produttorihorror hannoile ladinelle sale di Saw 10, il prossimo capitolostoria. Saw 10 ha ora unadi: il 27 ottobre 2023. Lahorror di Lionsgate e Twisted Pictures continuerà così con unprogetto di cui non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Il decimo capitolohorror di Saw - L'enigmista sarà diretta da Kevin Greutert, già dietro la macchina da presa di Saw VI e di Saw: The Final Chapter, oltre a essere il montatore dei primi cinque capitoli e di Saw: Legacy. Tra i progetti a cui ha lavorato ci sono anche Jessabelle con protagonista Sarah Snook e Visions con star Isla Fisher. ...

Saw 10: svelato il regista e la data di uscita del nuovo film della saga I produttori della saga horror hanno svelato il regista e la data di uscita nelle sale di Saw 10, il prossimo capitolo della storia. Saw 10 ha ora una data di uscita: il 27 ottobre 2023. La saga horro