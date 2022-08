sportli26181512 : Salvate il soldato #Radu - DDF2799 : Tutti che parlano di soggetti che non conosco come Ceccanti o Pini, io sto ancora cercando di capire chi cacchio si… - OliGiroud9fan : @HaugeFan salvate il soldato Hakim - dragonepelato : RT @gattodemone: salvate il soldato hakkai - gattodemone : salvate il soldato hakkai -

Corriere dello Sport

Le aveva prese tutte. Dal 2 - 2 in poi, l'assedio della Fiorentina alla porta della Cremonese era stato respinto solo da Ionut Radu , il portiere a cui gli interisti continuano ad addebitare lo ...... quello con effetti specialissimi che si vivono direttamente, affermando che non ha voluto vedere "ilRyan" perché ai film di guerra lui che è non vedente, preferisce il Braille. Il ... Salvate il soldato Radu Le aveva prese tutte. Dal 2-2 in poi, l’assedio della Fiorentina alla porta della Cremonese era stato respinto solo da Ionut Radu, il portiere a cui gli interisti continuano ad addebitare lo scudetto ...E' morto a 50 anni, il giornalista e storico reggiano Matteo Incerti. Si trovava in Canada dove stava presentando il suo libro 'I pellerossa che liberarono l'Italia'. Incerti lavorava come giornalista ...