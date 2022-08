Sai com’è oggi Brandon di Beverly Hills e cosa pensa della serie? Incredibile! (Di lunedì 15 agosto 2022) Vi ricordate il bel Brandon Walsh, uno degli indimenticati protagonisti di Beverly Hills 90210? oggi è molto cambiato e ha anche rivelato il motivo per cui ha detto addio alla serie… Brandon Walsh è stato uno dei protagonisti indiscussi della serie cult anni Novanta Beverly Hills 90210 ma oggi è davvero irriconoscibile. A interpretarlo è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 agosto 2022) Vi ricordate il belWalsh, uno degli indimenticati protagonisti di90210?è molto cambiato e ha anche rivelato il motivo per cui ha detto addio allaWalsh è stato uno dei protagonisti indiscussicult anni Novanta90210 maè davvero irriconoscibile. A interpretarlo è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

crocerossa : ?? Sai riconoscere un #ColpoDiCalore? Ecco quali sono i sintomi più comuni e come comportarsi in caso di malore.… - borghi_claudio : @Anna2Ary @molumbe Ma sveglia! Il male non l'abbiamo fatto noi, abbiamo cercato di contenerlo! E lo sai benissimo.… - Dida_ti : RT @Dida_movies: Perché sei attratta da una persona anche se sai che non è quella giusta? Perchè speri di sbagliarti... e quando ti fa qual… - soloioenessuno : RT @soltantode: Comunque le foto me le fa mia figlia, 11 anni, la stessa che mi fa uscire senza trucco perché 'lo sai che t'invecchia' e 'i… - patrizia : RT @Ale1000C: Tu dici cazzate e io te lo faccio notare. Ma chiamare una donna 't??rf equivale a metterle un bersaglio addosso, cui punterann… -

Claudio Garella, un portiere atipico Lui è l'ultimo baluardo e non può sbagliare. Lo stress ti divora perché sai che per 89 minuti puoi non subire neanche un tiro nello specchio della porta, ma quel minuto che rimane al fischio finale ... Tramontana: 'Inzaghi ha ragione, le altre spendono, l'Inter no. Manca brillantezza ma Baschirotto andava espulso' 4 E' stato un inizio da pazzi, esattamente come siamo noi da sempre. C'è del mistico nell'essere interisti. Tutto è andato come da copione, come un romanzo pieno di sorprese ma che sai avrà un finale lieto. Il gol di Dumfires ha avuto il potere di trasformare una banalissima prima giornata di campionato a Lecce, ... ChiamamiCittà Luil'ultimo baluardo e non può sbagliare. Lo stress ti divora perchéche per 89 minuti puoi non subire neanche un tiro nello specchio della porta, ma quel minuto che rimane al fischio finale ...4 E' stato un inizio da pazzi, esattamente come siamo noi da sempre. C'del mistico nell'essere interisti. Tuttoandato come da copione, come un romanzo pieno di sorprese ma cheavrà un finale lieto. Il gol di Dumfires ha avuto il potere di trasformare una banalissima prima giornata di campionato a Lecce, ... E’ piòv, a stém at chèša!