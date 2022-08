Roma, il grido disperato dalla Sfattoria degli Ultimi: “Tre giorni per salvare i nostri animali” (Di lunedì 15 agosto 2022) Tre giorni. Fino al 18 agosto. Tanto durerà il sospiro di sollievo che potranno tirare i volontari della Sfattoria degli Ultimi. Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva urgente del provvedimento di abbattimento di maiali e cinghiali ospiti del rifugio. Centoncinquanta tra animali maltrattati e abbandonati che i volontari della Sfattoria hanno salvato prendendosene cura in questi anni. La scure del Tar del Lazio aveva infranto le speranze loro e di quanti auspicavano un lieto fine per i poveri ospiti, dopo la richiesta da parte dell’Asl di abbattimento nell’ottica del contrasto alla peste suina africana. Tra di loro c’è anche Dior il maialino, diventato ormai popolare su Instagram per la sua docilità e simpatia, apparendo più volte per le strade di Roma al ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 15 agosto 2022) Tre. Fino al 18 agosto. Tanto durerà il sospiro di sollievo che potranno tirare i volontari della. Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva urgente del provvedimento di abbattimento di maiali e cinghiali ospiti del rifugio. Centoncinquanta tramaltrattati e abbandonati che i volontari dellahanno salvato prendendosene cura in questi anni. La scure del Tar del Lazio aveva infranto le speranze loro e di quanti auspicavano un lieto fine per i poveri ospiti, dopo la richiesta da parte dell’Asl di abbattimento nell’ottica del contrasto alla peste suina africana. Tra di loro c’è anche Dior il maialino, diventato ormai popolare su Instagram per la sua docilità e simpatia, apparendo più volte per le strade dial ...

