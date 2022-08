Roma, allarme furti nella Capitale: ecco a cosa stare attenti (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo è il periodo in cui Roma si svuota e entrano all’azione i gruppi di ladri d’appartamento specializzati e sempre con “tecniche” diverse. Sono giorni infatti molto particolari e per certi versi pericolosi che costringono i cittadini a tenere sempre gli occhi aperti e alle forze dell’ordine ad intensificare i controlli. Leggi anche: ‘Datemi acqua e una sigaretta’, salvato dopo 8 ore componente della banda del buco: il tunnel gli era franato addosso “Mettono fili invisibili di colla nelle porte” Come riporta anche ilMessaggero, non sono poche le testimonianze dei cittadini che si sono accorti che qualcosa non va per il verso giusto. Infatti, in molti, hanno visto una ‘nuova’ tecnica in via San Damaso a Monteverde Nuovo dove i residenti, aprendo le loro porte, si sono trovati dei “fili quasi invisibili di colla”. Quindi, un trucchetto per cercare di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo è il periodo in cuisi svuota e entrano all’azione i gruppi di ladri d’appartamento specializzati e sempre con “tecniche” diverse. Sono giorni infatti molto particolari e per certi versi pericolosi che costringono i cittadini a tenere sempre gli occhi aperti e alle forze dell’ordine ad intensificare i controlli. Leggi anche: ‘Datemi acqua e una sigaretta’, salvato dopo 8 ore componente della banda del buco: il tunnel gli era franato addosso “Mettono fili invisibili di colla nelle porte” Come riporta anche ilMessaggero, non sono poche le testimonianze dei cittadini che si sono accorti che qualnon va per il verso giusto. Infatti, in molti, hanno visto una ‘nuova’ tecnica in via San Damaso a Monteverde Nuovo dove i residenti, aprendo le loro porte, si sono trovati dei “fili quasi invisibili di colla”. Quindi, un trucchetto per cercare di ...

