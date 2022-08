Rivelazione in diretta di Osimhen: “Kvara me lo ha detto prima del gol” (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Napoli ha espugnato lo Stadio Bentegodi di Verona. Gli azzurri schiantano gli scaligeri per 5-2; a segno il nuovo acquisto Kvaratskhelia e le vecchie conoscenze Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. L’attaccante nigeriano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del match. VIctor Osimhen Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Osimhen ha evidenziato l’importanza della vittoria appena conquista e ha spiegato anche il suo rapporto con Spalletti e Kvaratskhelia. Di seguito le parole di Osimhen: “È importante iniziare bene. Abbiamo perso diversi giocatori importanti. Dobbiamo sentirci gli stessi dello scorso anno ed era importante vincere per dirlo anche a noi stessi.” Quanti gol farai? “Non sono quel tipo di giocatore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Napoli ha espugnato lo Stadio Bentegodi di Verona. Gli azzurri schiantano gli scaligeri per 5-2; a segno il nuovo acquistotskhelia e le vecchie conoscenze, Zielinski, Lobotka e Politano. L’attaccante nigeriano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del match. VIctorNapoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)ha evidenziato l’importanza della vittoria appena conquista e ha spiegato anche il suo rapporto con Spalletti etskhelia. Di seguito le parole di: “È importante iniziare bene. Abbiamo perso diversi giocatori importanti. Dobbiamo sentirci gli stessi dello scorso anno ed era importante vincere per dirlo anche a noi stessi.” Quanti gol farai? “Non sono quel tipo di giocatore ...

polem1ca : Gretchen è stata una rivelazione adoro il suo essere senza filtri, diretta ed onesta. Soprattutto le interazioni c… - Emanuel08019510 : M puntino trattino o come cazzo ti chiami, ti faccio una rivelazione... Se pensi che in una diretta no sense Barù a… - ematr_86 : 6 al 14 agosto ore 17.30 NOVENA DELL’ASSUNTA Santuario della Vergine della Rivelazione e anche in diretta streaming… -