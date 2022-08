Ritorno shock dall’Isola dei Famosi | Gli hanno pignorato tutto | debito da capogiro

Leggi su direttanews

(Di lunedì 15 agosto 2022) Retroscenasu di un ex protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei: gliportato viail cachet Guai dopo l’Isola dei(screenshot sito Isola)L’ultima edizione andata in onda dell’Isola deicontinua a regalare alcuni clamorosi colpi di scena. L’ultimo in ordine di tempo quello che vede coinvolto Marco Senise, storico volto del format Forum. Il conduttore è arrivato in Honduras in corsa e la sua esperienza è durata pochissime settimane. Senise si è infatti visto costretto a lasciare il programma alla fine del mese di aprile dopo la decisione del pubblico nel corso di un difficilissimo televoto. Tornato in Italia, Marco sperava senza dubbio di trovare subito una importante possibilità per tornare in televisione. Il conduttore si è invece ritrovato ...