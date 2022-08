Ritorno in classe, bimbi raffreddati a scuola: bisogna presentare test negativo? Come si proteggono gli alunni fragili? Gli interrogativi di IdeaScuola al Ministero (Di lunedì 15 agosto 2022) L'associazione "Ideascuola", tramite una nota, vuole porre all'attenzione dell'opinione pubblica due quesiti dopo la pubblicazione delle linee guida da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 agosto 2022) L'associazione "Idea", tramite una nota, vuole porre all'attenzione dell'opinione pubblica due quesiti dopo la pubblicazione delle linee guida da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. L'articolo .

FratellidItalia : ?? Le linee guida per il ritorno in classe emanate dal governo sono da bocciatura - marsion65 : RT @MarceVann: Quando #Draghi affermava: 'No al ritorno del populismo** con la crisi energetica', sapeva che la classe politica che rappres… - sostengoi40 : RT @MarceVann: Quando #Draghi affermava: 'No al ritorno del populismo** con la crisi energetica', sapeva che la classe politica che rappres… - kittesencul : @RuggeroGian @c_lupo Ruggè, la Meloni sta imbarcando gli ex finiani, tutta la classe dirigente del PDL. Non sarà al… - RisatoNicola : RT @MarceVann: Quando #Draghi affermava: 'No al ritorno del populismo** con la crisi energetica', sapeva che la classe politica che rappres… -