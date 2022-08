Ritorno in classe, Bianchi rassicura: “I docenti ci saranno”. E sugli aeratori: “Non sono risolutivi” (Di lunedì 15 agosto 2022) Lunga intervista al Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a meno di un mese dal Ritorno in classe. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere rassicura in colloquio con il quotidiano "Il Messaggero": "Alla partenza del nuovo anno i docenti ci saranno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 agosto 2022) Lunga intervista al Ministro dell'Istruzione, Patrizio, a meno di un mese dalin. Il titolare del dicastero di Viale Trasteverein colloquio con il quotidiano "Il Messaggero": "Alla partenza del nuovo anno ici". L'articolo .

FratellidItalia : ?? Le linee guida per il ritorno in classe emanate dal governo sono da bocciatura - orizzontescuola : Ritorno in classe, Bianchi rassicura: “I docenti ci saranno”. E sugli aeratori: “Non sono risolutivi” - ProDocente : Ritorno in classe, Bianchi rassicura: “I docenti ci saranno”. E sugli aeratori: “Non sono risolutivi” - MariuzzoAndrea : RT @sforzasimona: Ritorno a scuola 2022: a settembre stop alle mascherine in classe e al distanziamento, poi si vedrà... Ecco le misure ant… - Ciribini : RT @sforzasimona: Ritorno a scuola 2022: a settembre stop alle mascherine in classe e al distanziamento, poi si vedrà... Ecco le misure ant… -