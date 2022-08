Ripartono due colossi dell’economia italiana | salvi 1 900 lavoratori

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 agosto 2022) In questo agosto torrido, e in piena crisi politica che ci condurrà al voto del 25 settembre (qui vi abbiamo parlato del nuovo Terzo Polo Renzi-Calenda, qui del programma del centrodestra e qui di quello del Movimento 5 Stelle), sul fronte lavoro arrivano invece delle buone notizie. La prima è che il tasso di disoccupazione in Italia non è mai stato così basso dal 1977. Da quando l’Istat ha iniziato a rilevare le statistiche sul lavoro, non si era mai registrato un numero così alto di. In un anno si sono avuti 400milain più, con un aumento dei dipendenti e una contrazione di autonomi e precari.A giugno, il tasso di occupazione ha raggiunto il 60,1%. Nell’Eurozona, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici. La seconda buona notizia è che il governo, nel decreto Aiuti bis, ha introdotto importanti novità in merito a congedo ...