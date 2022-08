Ricordate Mauro Repetto, il “ballerino” degli 883? Oggi è irriconoscibile e ha cambiato drasticamente vita (Di lunedì 15 agosto 2022) Mauro Repetto era l’alter ego di Max Pezzali. Ha lasciato gli 883 dopo una brusca separazione e da quel momento è iniziato un percorso che l’ha portato a cambiare letteralmente vita. Oggi è un’altra persona. Mauro Repetto e Max Pezzali (fonte web)Gli 883 erano il gruppo più in voga degli anni ’80 ’90. Chiunque conosceva le loro canzoni e nessuno resisteva dall’intonarle a squarcia gola non appena venivano trasmesse alla radio. Il gruppo era formato da due componenti: Max Pezzali, che ovviamente era l’anima del duo, e Mauro Repetto che con quella sua immagine volutamente in secondo piano completava la scena. Gli 883 un pezzo di storia della musica italiana I loro brani ... Leggi su topicnews (Di lunedì 15 agosto 2022)era l’alter ego di Max Pezzali. Ha lasciato glidopo una brusca separazione e da quel momento è iniziato un percorso che l’ha portato a cambiare letteralmenteè un’altra persona.e Max Pezzali (fonte web)Glierano il gruppo più in vogaanni ’80 ’90. Chiunque conosceva le loro canzoni e nessuno resisteva dall’intonarle a squarcia gola non appena venivano trasmesse alla radio. Il gruppo era formato da due componenti: Max Pezzali, che ovviamente era l’anima del duo, eche con quella sua immagine volutamente in secondo piano completava la scena. Gliun pezzo di storia della musica italiana I loro brani ...

