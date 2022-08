Repubblica: l’unica cosa inaspettata di Dazn sarebbe che funzionasse (Di lunedì 15 agosto 2022) Repubblica, con Maurizio Crosetti, scrive dell’ennesimo capolavoro di inefficienza di Dazn che ormai possiamo definire italianizzata al 100%. Nella civiltà dell’immagine, se una cosa non si vede non esiste. Dunque, possiamo affermare che la prima domenica di campionato per buona parte non sia esistita: l’hanno tramandata racconti epici, una tradizione orale che comincia con Omero e finisce (magari finisse) con Dazn. Un’apocalisse tragica e dunque comica, di fronte alle quale persino i grotteschi imbarazzi del passato (pause, interruzioni, lentezze, rotelline) impallidiscono: perché stavolta è crollato proprio tutto. E la rotella è quella che manca. La pirateria uccide il calcio ma almeno lo fa vedere. #Dazn — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) August 14, 2022 Di fronte al vuoto di Lazio-Bologna, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022), con Maurizio Crosetti, scrive dell’ennesimo capolavoro di inefficienza diche ormai possiamo definire italianizzata al 100%. Nella civiltà dell’immagine, se unanon si vede non esiste. Dunque, possiamo affermare che la prima domenica di campionato per buona parte non sia esistita: l’hanno tramandata racconti epici, una tradizione orale che comincia con Omero e finisce (magari finisse) con. Un’apocalisse tragica e dunque comica, di fronte alle quale persino i grotteschi imbarazzi del passato (pause, interruzioni, lentezze, rotelline) impallidiscono: perché stavolta è crollato proprio tutto. E la rotella è quella che manca. La pirateria uccide il calcio ma almeno lo fa vedere. #— Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) August 14, 2022 Di fronte al vuoto di Lazio-Bologna, ...

