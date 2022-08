Raspadori-Napoli, solo 1 milione di distanza. Il nodo sono i bonus (Di lunedì 15 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport oggi chiarisce alcuni punti sulla trattativa del Napoli per Giacomo Raspadori. Il problema non sembra essere dunque il prezzo del cartellino del calciatore, ma i bonus che il Sassuolo vorrebbe legati al suo rendimento Le mosse Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in questa fase hanno scelto di evitare rotte di collisione con il manager neroverde. Tullio Tinti, l”agente dell’??attaccante bolognese, a fare da tramite per un affare che in questo momento vede le parti davvero vicine. Addirittura per la parte fissa la differenza è di appena 1 milione di euro: 29 messi sul piatto dagli azzurri, 30 quelli chiesti dagli emiliani. Il vero nodo sono i bonus. Il Sassuolo chiede di legarli al rendimento di Raspadori e questa cosa non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport oggi chiarisce alcuni punti sulla trattativa delper Giacomo. Il problema non sembra essere dunque il prezzo del cartellino del calciatore, ma iche il Sassuolo vorrebbe legati al suo rendimento Le mosse Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in questa fase hanno scelto di evitare rotte di collisione con il manager neroverde. Tullio Tinti, l”agente dell’??attaccante bolognese, a fare da tramite per un affare che in questo momento vede le parti davvero vicine. Addirittura per la parte fissa la differenza è di appena 1di euro: 29 messi sul piatto dagli azzurri, 30 quelli chiesti dagli emiliani. Il vero. Il Sassuolo chiede di legarli al rendimento die questa cosa non ...

