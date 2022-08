Quindici agosto | l’ estate è al giro di boa Speriamo che lo sia anche la situazione generale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 agosto 2022) A parte quella politica e l’ industria delle vacanze, tutte o quasi le attività del Paese da ieri hanno ì cancelli chiusi e le saracinesche abbassate, come da atavica consuetudine italica. Tale circostanza permette di distogliere,se per poco tempo, l’attenzione dai problemi domestici e di rivolgere lo sguardo inper il mondo. In particolare verso quelle contrade stravolte dai tristi avvenimenti noti, se non proprio a tutti gli abitanti del pianeta, senz’ altro a una percentuale altissima degli stessi. I tormentoni, così definiti nel senso letterario del termine, senza indulgenze di alcun genere, già presenti in campo non bastavano alla politica italiana, tant’è che alcuni buontemponi seduti sugli scranni di Palazzo Chigi hanno indotto, combattendosi a oltranza, il Premier Draghi a rimettere nelle mani del Presidente della Repubblica ...