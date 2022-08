Quadarella nuota nell' oro | trionfo nei 1 500 Altre tre medaglie azzurre

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 agosto 2022) Impresa di Simonanei 1.500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: oro per la terza volta agli Europei su questa distanza. L'azzurra ha fatto il vuoto alle sue spalle fin dall'avvio e ha chiuso in 15'54''15. Sul podio anche Martina Caramignoli, bronzo in 16'12''39, alle spalle all'ungherese Viktoria Mihalyvari (16'02''15), argento. "Sono contenta, anche qui speravo in un tempo migliore, però sono veramente stanca ere così da sola non è facile ma va bene così, sono felice", ha dettoai microfoni Rai subito dopo la gara. Un'altra giornata di successi per il nuoto azzurro. Thomas Ceccon è il nuovo vicecampione europeo dei 50 dorso. Il campione azzurro agli Europei di Roma è giunto ad appena quattro centesimi dalla medaglia d'oro conquistata dal greco Apostolos Christou in 24''36. Per il 21enne ...