Qatar 2022 | Collina | “L’obiettivo è avere gli arbitri al top per evitare l’uso della tecnologia”

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il presidenteCommissione Arbitrale Fifa, Pierluigi, ha parlato in vista del Mondiale di. Ecco le sue parole: “Il nostro obiettivo è preparare al meglio l’arbitro perdi usare la, ma laè lì per ridurre la possibilità di errore umano che può influenzare l’esito di una partita. Anche il miglior arbitro può sbagliare; è un essere umano, e lo sappiamo. “E’ come una squadra di calcio, devono preparare tutto molto bene per la competizione più importante che abbiamo in questo sport. Sono positivo. Mi aspetto un grande Mondiale. Sappiamo quello che stiamo facendo. Il sacrificio che stiamo facendo, li stiamo facendo perché vogliamo raggiungere un obiettivo. Sono sicuro che glicapiranno questo ...

zazoomblog : Mondiali Qatar 100 giorni allinizio del torneo - #Mondiali #Qatar #giorni #allinizio - Allio_De_Corato : RT @DanielaColi2: A febbraio Qatar e Iran hanno rafforzato le relazioni bilaterali con 14 accordi su commercio trasporto marittimo e aereo… - DanielaColi2 : A febbraio Qatar e Iran hanno rafforzato le relazioni bilaterali con 14 accordi su commercio trasporto marittimo e… - Ilmiodiabete : Berluti , un nome sinonimo di stile, eleganza e maestria senza pari – e fondato da Alessandro Berluti, è rinomato p… - FabrizioSantori : L’Italia ai Mondiali non ci sarà, ma in Qatar verrà spedito uno squadrone -

Ricordiamo che si gioca già in campionato a causa della partenza anticipata dovuta alla pausa che ci attenderà più avanti per i Mondiali, dai quali purtroppo l'Italia sarà la grande ...Ma con i tifosi è subito feeling Le pagelle di Milan - Udinese: Brahim Diaz rapace, Deulofeu senza brillantezza Milan, il Mondiale dà una mano a Pioli: pochi i rossoneri in...Il presidente della Commissione Arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato in vista del Mondiale di Qatar 2022. Ecco le sue parole.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...