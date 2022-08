Prima il furto, poi il folle inseguimento e infine la tragedia: la scena da film diventa horror (Di lunedì 15 agosto 2022) Il terrore in strada causato da un episodio di furto e poi l’inseguimento che ha condotto alla tragedia: è andata così quella che doveva essere una giornata tranquilla. Una scena da film poliziesco che ha portato al risultato da brivido di una donna finita in ospedale, in gravi condizioni. Ma vediamo cosa è accaduto. Un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 15 agosto 2022) Il terrore in strada causato da un episodio die poi l’che ha condotto alla: è andata così quella che doveva essere una giornata tranquilla. Unadapoliziesco che ha portato al risultato da brivido di una donna finita in ospedale, in gravi condizioni. Ma vediamo cosa è accaduto. Un L'articolo NewNotizie.it.

Fprime86 : RT @1Danilo79: @LGramellini @DAZN_IT @DAZN_IT credo che non sappiano cosa sia la vergogna, perché farsi pagare 40 euro per un servizio che… - paoladecassan : E siamo alla prima giornata, la prima!!! Mentre la gente è in ferie e immagino non sia tutta a guardare la #SerieA.… - 1Danilo79 : @LGramellini @DAZN_IT @DAZN_IT credo che non sappiano cosa sia la vergogna, perché farsi pagare 40 euro per un serv… - Mangos75 : Fregare 40 euro al mese di abbonamento e fare schifo al cazzo già alla prima di campionato, può considerarsi furto… - Federicoscifon : #DAZN devi andare fallito il prima possibile, sei il cancro del calcio magari vi esplodono tutti i server. #ladri m… -