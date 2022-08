Premier League, giornata 2: pari tra Chelsea e Spurs (Di lunedì 15 agosto 2022) Il primo big match della stagione, quello tra Chelsea e Tottenham, finisce in parità non senza polemiche. Liverpool ancora fermato sul pari, facile successo del Manchester City. Altra vittoria per l’Arsenal, tracollo Manchester United. Di seguito l’analisi della giornata 2 di Premier League. Premier League – giornata 2: Chelsea-Tottenham 2-2, Man. City-Bournemouth 4-0, Liverpool-Crystal Palace 1-1 Si dividono la posta in palio Chelsea e Tottenham con i Blues che possono rammaricarsi per essersi fatti rimontare ben due volte: avanti prima grazie al super gol di Koulibaly e poi con James, i Blues si fanno raggiungere da Hojbjerg e allo scadere da Kane. Partita contrassegnata dalle storie stese in ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 15 agosto 2022) Il primo big match della stagione, quello trae Tottenham, finisce intà non senza polemiche. Liverpool ancora fermato sul, facile successo del Manchester City. Altra vittoria per l’Arsenal, tracollo Manchester United. Di seguito l’analisi della2 di2:-Tottenham 2-2, Man. City-Bournemouth 4-0, Liverpool-Crystal Palace 1-1 Si dividono la posta in palioe Tottenham con i Blues che possono rammaricarsi per essersi fatti rimontare ben due volte: avanti prima grazie al super gol di Koulibaly e poi con James, i Blues si fanno raggiungere da Hojbjerg e allo scadere da Kane. Partita contrassegnata dalle storie stese in ...

