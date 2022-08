Precari, Pittoni (Lega): “Il mio pensiero va a chi ha dato i suoi anni migliori alla scuola” (Di lunedì 15 agosto 2022) "Anche quest'anno a Ferragosto il mio pensiero va principalmente a chi ha dato i suoi anni migliori alla scuola, vissuti con l'orgoglio di trasmettere conoscenza e valori ai nostri ragazzi, e oggi vive nell'incertezza a un'età che offre poche alternative di lavoro, magari con la responsabilità di una famiglia, per la superficialità e gli interessi di certa politica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 agosto 2022) "Anche quest'anno a Ferragosto il miova principalmente a chi ha, vissuti con l'orgoglio di trasmettere conoscenza e valori ai nostri ragazzi, e oggi vive nell'incertezza a un'età che offre poche alternative di lavoro, magari con la responsabilità di una famiglia, per la superficialità e gli interessi di certa politica". L'articolo .

