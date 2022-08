Pozzuoli | Tanta partecipazione al “Palo di Sapone” – le foto

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 15 agosto 2022) Si è svolto puntuale il “Pennone a Mare”, o meglio conosciuto come ”di”, così come programmato dalla Proloco di, in collaborazione con l’Associazione dei Pescatori ed il Comune di. Presso il Molo Caligoliano, sotto un cocente sole di agosto, in centinaia hanno assistito alla presa della bandierina dei fratelli Rezzo: Gennaro (terzo Il Blog di Giò.