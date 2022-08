Ponzio 4° e Fabbri 7° nel peso, tre triplisti in finale. Dester fa sognare nel decathlon (Di lunedì 15 agosto 2022) L'Italia chiude la prima giornata di Monaco 2022 con un bilancio di quattro finalisti (cioè piazzati tra i primi otto), altri cinque atleti ammessi al rispettivo ultimo atto (a dodici), nove promossi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 agosto 2022) L'Italia chiude la prima giornata di Monaco 2022 con un bilancio di quattro finalisti (cioè piazzati tra i primi otto), altri cinque atleti ammessi al rispettivo ultimo atto (a dodici), nove promossi ...

