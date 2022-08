Politiche, nei partiti si sgomita per le candidature. Quanti nomi: da Camusso a Bossi fino a... Lady “B” e Lotito (Di lunedì 15 agosto 2022) Volti noti, ex ministri, vecchie conoscenze in Parlamento e rappresentanti della società civile . A pochi giorni dal termine per la consegna delle liste, i partiti limano le candidature che – al netto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 15 agosto 2022) Volti noti, ex ministri, vecchie conoscenze in Parlamento e rappresentanti della società civile . A pochi giorni dal termine per la consegna delle liste, ilimano leche – al netto...

Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - Avvenire_Nei : L’appello ai candidati: «Fuori la guerra dal diritto» - demagistris : Ci sono tutte le condizioni politiche perché pacifisti, ambientalisti, chi si riconosce nei valori della sinistra e… - zazoomblog : Politiche nei partiti si sgomita per le candidature. Quanti nomi: da Camusso a Bossi fino a... Lady B e Lotito -… - navida79 : @serracchiani @pdnetwork chi pensate di discriminare se andrete al governo? soliti no vax o attuerete politiche na… -