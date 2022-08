Pnrr, il Mims: Entro la fine dell’anno saranno bandite altre 74 gare (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 37 le procedure di affidamento per lavori e servizi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili (Mims) pubblicate tra il 2021 e il primo semestre 2022, per un valore complessivo di circa 5,8 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal monitoraggio periodico effettuato dall’Unita’ di missione del Mims per le attivita’ del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale complementare (Pnc). Il 62% delle gare, riferisce una nota, riguarda interventi per la mobilita’ sostenibile locale (trasporto rapido di massa, treni per il Trasporto Pubblico Locale, ciclovie) di competenza di Comuni e Regioni, il 24% investimenti in ambito portuale di competenza delle Autorita’ di Sistema Portuale, l’11% interventi ferroviari di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 37 le procedure di affidamento per lavori e servizi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili () pubblicate tra il 2021 e il primo semestre 2022, per un valore complessivo di circa 5,8 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal monitoraggio periodico effettuato dall’Unita’ di missione delper le attivita’ del Piano nazionale di ripresa e resilienza () e del Piano nazionale complementare (Pnc). Il 62% delle, riferisce una nota, riguarda interventi per la mobilita’ sostenibile locale (trasporto rapido di massa, treni per il Trasporto Pubblico Locale, ciclovie) di competenza di Comuni e Regioni, il 24% investimenti in ambito portuale di competenza delle Autorita’ di Sistema Portuale, l’11% interventi ferroviari di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e il ...

EsgData : ??#Pnrr: Sono 37 le procedure di affidamento per lavori e servizi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e… - teknoring_com : #PNRR, nasce il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci del @mims_gov ??… - LucianoQuaranta : RT @mims_gov: Pnrr: 37 gare per investimenti di competenza #Mims bandite tra il 2021 e il primo semestre 2022, per un valore di 5,8 miliard… - FerrovieInfo : Avanti con il #PNRR. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #11agosto - AgenziaASI : Pnrr: 37 gare per investimenti di competenza del Mims bandite tra il 2021 e il primo semestre 2022, per un valore d… -