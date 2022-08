(Di lunedì 15 agosto 2022) rrestato alla vigilia di Ferragosto in un paese della Val di Nievole, in provincia di, undi 69 anni che avrebbe abusato di unadi 6 anni, figlia dei vicini di casa L'articolo proviene da Firenze Post.

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Abusi su bimba vicina di casa, arrestato pensionato nel Pistoiese #abusi #valdinievole #pistoia - FirenzePost : Pistoia: arrestato pensionato 69enne, accusato di abusi su bambina - margheritini : RT @MediasetTgcom24: Abusi su bimba vicina di casa, arrestato pensionato nel Pistoiese #abusi #valdinievole #pistoia - MediasetTgcom24 : Abusi su bimba vicina di casa, arrestato pensionato nel Pistoiese #abusi #valdinievole #pistoia - rep_firenze : Pistoia, violenza su una bambina di sei anni, arrestato il 69enne vicino di casa -

La Repubblica Firenze.it

per questo alla vigilia di Ferragosto in un paese della Val di Nievole, in provincia di, un pensionato. L'arresto è opera dei dai carabinieri. Le accuse mosse al pensionato sono di ...commenta Un pensionato di 69 anni residente in un paese della Val di Nievole, in provincia di, è statocon l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata per aver abusato di una bambina di 6 anni, figlia dei vicini di casa. L'uomo si trova ora ai domiciliari con braccialetto ... Pistoia, violenza su una bambina di sei anni, arrestato il 69enne vicino di casa La vicenda nel Pistoiese: la bambina ha parlato con la nonna e poi con una psicologa. Il 69enne nega tutto: è ai domiciliari con il braccialetto elettronico (foto repertorio Ansa) ...La vicenda nel Pistoiese: la bambina ha parlato con la nonna e poi con una psicologa. Il 69enne nega tutto: è ai domiciliari con il braccialetto elettronico (foto repertorio Ansa) ...