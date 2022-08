Piero Angela, la rivelazione dell’amico Pippo Baudo: “Non aveva paura di morire” (Di lunedì 15 agosto 2022) Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana, ha voluto omaggiare e ricordare Piero Angela, il divulgatore scomparso da poco Se si pensa a due miti della televisione italiana, in particolare del mondo Rai, non si può non fare i nomi di Pippo Baudo e Piero Angela. Due presentatori con preparazioni e talenti diversi, ma rappresentativi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 agosto 2022), storico volto della televisione italiana, ha voluto omaggiare e ricordare, il divulgatore scomparso da poco Se si pensa a due miti della televisione italiana, in particolare del mondo Rai, non si può non fare i nomi di. Due presentatori con preparazioni e talenti diversi, ma rappresentativi L'articolo proviene da Inews24.it.

SuperQuarkRai : L’economia circolare e il problema dei rifiuti spiegati “alla Piero Angela”. Guarda la puntata??… - chetempochefa : ?? Che Tempo Che Fa ricorda Piero Angela. Questa sera alle 20.45 su @RaiTre vi aspettiamo per ricordare insieme il… - SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - ioinversa : RT @boni_castellane: Per ritenere Piero Angela un intellettuale avete letto davvero poche cose nella vita ma proprio poche e inutili mi spi… - GabboAntoninoN1 : RT @Michele_Anzaldi: Michele Anzaldi ricorda Piero Angela: 'Impareggiabile contributo alla crescita culturale, scientifica, ambientale del… -