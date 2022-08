"Pieni poteri alla destra?". La Maglie azzera Speranza: "Cosa sognava di fare questo comunista" (Di lunedì 15 agosto 2022) “La destra vuole Pieni poteri, saremo noi a fermarla”. Così Roberto Speranza in un'intervista rilasciata alla Stampa che non è affatto passata inosservata, soprattutto a destra. Dove Maria Giovanna Maglie, in un tweet, ha espresso un commento molto duro nei confronti del ministro della Salute: “questo persecutore sadico, un comunista che ha sognato di schiacciare un Paese intero in obbediente fila con la mascherina, osa dichiarare che la destra vuole Pieni poteri”. “Che altro vi serve - ha domandato la Maglie - per capire che cos'è lo schieramento del Pd?”. Nella sua intervista Speranza ha subito esordito con un attacco alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) “Lavuole, saremo noi a fermarla”. Così Robertoin un'intervista rilasciataStampa che non è affatto passata inosservata, soprattutto a. Dove Maria Giovanna, in un tweet, ha espresso un commento molto duro nei confronti del ministro della Salute: “persecutore sadico, unche ha sognato di schiacciare un Paese intero in obbediente fila con la mascherina, osa dichiarare che lavuole”. “Che altro vi serve - ha domandato la- per capire che cos'è lo schieramento del Pd?”. Nella sua intervistaha subito esordito con un attacco...

