Pd, Letta si candida a Vicenza: lanciata la sfida alla Lega Il costituzionalista Ceccanti out, al suo posto Fratoianni (Di lunedì 15 agosto 2022) Le elezioni politiche si avvicinano ed è il momento per i leader di mettere in atto tutte le loro scelte strategiche, sta per scadere il termine per la presentazione delle liste. In casa Pd la partita potrebbe già chiudersi in giornata, con la direzione in programma che dovrebbe chiudere la partita dei candidati per il proporzionale, poi toccherà a Letta blindare alcuni seggi. Una scelta strategica - si legge sul Corriere della Sera - il segretario dei dem l'ha già fatta, candidare se stesso a Vicenza come capolista nel proporzionale della Camera. La logica è quella di "un’incursione nel mondo leghista che ha affondato Draghi", come la definisce Letta stesso. Misurandosi in una città di provincia popolosa ed economicamente vivace in cui — questa è la scommessa dei dem — la Lega potrebbe ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 agosto 2022) Le elezioni politiche si avvicinano ed è il momento per i leader di mettere in atto tutte le loro scelte strategiche, sta per scadere il termine per la presentazione delle liste. In casa Pd la partita potrebbe già chiudersi in giornata, con la direzione in programma che dovrebbe chiudere la partita deiti per il proporzionale, poi toccherà ablindare alcuni seggi. Una scelta strategica - si legge sul Corriere della Sera - il segretario dei dem l'ha già fatta,re se stesso acome capolista nel proporzionale della Camera. La logica è quella di "un’incursione nel mondo leghista che ha affondato Draghi", come la definiscestesso. Misurandosi in una città di provincia popolosa ed economicamente vivace in cui — questa è la scommessa dei dem — lapotrebbe ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Calenda, il gelo con Letta dopo l’accordo Pd-Sinistra: in tv scioglierà la riserva. Appendin… - GaiaGherardelli : Letta non sa come garantire i suoi PD e gli alleati, ma accoglie la richiesta e candida 5 giovani in “posizione ele… - gra_loc : RT @RaffaelePizzati: Dopo questo video infame, il segr pd #Renzi querelò Di Maio e il M5s il segr pd #Zingaretti ritirò le querele per la p… - Mila48769101 : Letta è diventato incapace di intendere e volere? Candida a forza nel collegio di Bologna Casini contro il parere d… - PillaPaladini : RT @RaffaelePizzati: @SerglocSergio @PolScorr @alexa5313 @BrunoZariati @matteorenzi @susannaarcari @BimbiMeb @GabryContessa @fenice_risorta… -