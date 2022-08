Parlamentarie 5 Stelle, la polemica nel Napoletano: «Escluso senza motivo dal nuovo cerchio magico» (Di lunedì 15 agosto 2022) Castellammare. «Sono stanco. Mi reputo una persona onesta ed essere nuovamente Escluso dal Movimento mi mortifica sia come attivista, ma soprattutto come professionista. Su questo aspetto delle... Leggi su ilmattino (Di lunedì 15 agosto 2022) Castellammare. «Sono stanco. Mi reputo una persona onesta ed essere nuovamentedal Movimento mi mortifica sia come attivista, ma soprattutto come professionista. Su questo aspetto delle...

gaetan_gaetan : RT @boni15_boni: Agostino Santillo. Domani, 16 agosto, si voterà per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle. La mia autocandidatura è stat… - Tele_Nicosia : Elezioni nazionali. Presentati i candidati alle “Parlamentarie” del Movimento 5 Stelle, sette in provincia di Enna - ilriformista : Le Parlamentarie di domani dei 5 Stelle sono agitate dal ‘listino’ dei fedelissimi di Conte, 18 capilista M5S scelt… - LuciaLaVita1 : RT @boni15_boni: Agostino Santillo. Domani, 16 agosto, si voterà per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle. La mia autocandidatura è stat… - LocaMatteo : Il 16 Agosto alle votazioni per le parlamentarie, gli Iscritti del Movimento 5 Stelle troveranno anche la mia candi… -