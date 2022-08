Papa Francesco: "Il vero potere è il servizio, regnare significa amare" (Di lunedì 15 agosto 2022) Il pontefice all'Angelus dell'Assunta loda il ruolo della Madonna: "Maria accende la speranza". E ha invocato la pace per l'Ucraina Leggi su repubblica (Di lunedì 15 agosto 2022) Il pontefice all'Angelus dell'Assunta loda il ruolo della Madonna: "Maria accende la speranza". E ha invocato la pace per l'Ucraina

