Özge Gürel incanta Verona | Rai acchiappa l'attrice: si ferma in Italia? (Di lunedì 15 agosto 2022) Özge Gürel é l'attrice turca che ha fatto sognare il pubblico Italiano e si trova ancora nel Belpaese. La Rai coglie l'occasione? Özge Gürel in Italia (Twitter screenshot)Özge é un'attrice turca amatissima. Da quando Mediaset ha cominciato ad acquistare le serie turche e a mandarle in onda su Canale 5, il successo in termini di dati di ascolto è stato stratosferico. Si è cominciato con Bitter Sweet, DayDreamer, Mr Wrong e adesso si sta proseguendo con Terra amara. Özge è l'attrice protagonista di Cherry Season, Bitter Sweet e Mr Wrong che ha fatto sognare il pubblico Italiano sia maschile che femminile. L'affetto dei fan è enorme, tanto che il profilo social dell'attrice è seguitissimo ...

mans_martha : RT @arem1956: Dopo un mese dal sì, Özge Gürel e Serkan Cayoglu hanno festeggiato il loro matrimonio anche in Italia I protagonisti della s… - ProprioCiaone : RT @arem1956: Dopo un mese dal sì, Özge Gürel e Serkan Cayoglu hanno festeggiato il loro matrimonio anche in Italia I protagonisti della s… - arem1956 : Dopo un mese dal sì, Özge Gürel e Serkan Cayoglu hanno festeggiato il loro matrimonio anche in Italia I protagonis… - Chiara02224370 : Traduzione articolo 1 14.08.22 - 8:22 DIZI DOKTORU Un matrimonio favoloso da #ÖzgeGürel e #SerkanÇayoglu! La copp… - FollieTurche : Anche Pelin Karahan in compagnia della coppia Serkan Çayoglu e Özge Gürel in giro per l'Italia a Venezia.. In at… -

