Osimhen gol, vergogna al Bentegodi scattano cori razzisti. Da applausi la risposta del nigeriano (Di lunedì 15 agosto 2022) Osimhen segna contro il Verona ed i tifosi scaligeri partono con i cori razzisti contro l'attaccante nigeriano che mette a segno il 2-1. Victor Osimhen porta in vantaggio il Napoli contro il Verona e dalle tribune del Bentegodi scattano i cori razzisti verso l'attaccante del Napoli. Ancora una volta una buona parte dei tifosi del Verona dimostra tutta la sua ignoranza ululando cori razzisti contro Victor Osimhen che ha segnato il gol del vantaggio del Napoli proprio alla fine del primo tempo. L'attaccante nigeriano ha esultando mimando il gesto di asciugarsi le lacrime e questo ha fatto andare su tutte le furie i tifosi del Verona che già nel per partita avevano ...

tancredipalmeri : È successo di tutto dopo il gol di Osimhen. Ha scaraventato il pallone in tribuna per protestare contro alcuni ulu… - SerieA : ?? HT | Il @sscnapoli ribalta il risultato grazie al 1° gol in Italia di #Kvaratskhelia ed al solito #Osimhen! #VeronaNapoli 1??-2?? - officialmaz : #DiMaria con la ciambella e #Osimhen con le pinne. Gli altri tre...vabbè! Si parla di gol e manca #Immobile. La ban… - fanpage : #veronanapoli ennesimo episodio di razzismo: ecco cosa è accaduto - damxntra : gol di kvara, gol di osimhen, masterclass di cioffi, godo come un porcellone -