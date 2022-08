Okoli | inizio con l’Atalanta tanto promettente quanto graduale in difesa

(Di lunedì 15 agosto 2022) Esordio positivo per il difensore delin salita per poi trovare stabilità e sicurezza sulla retroguardia Un diamante che brillerà gradualmente.contro la Sampdoria ha debuttato in Serie A da titolare, dove le assenze di Demiral e Palomino gli hanno consentito di trovare spazio sulla retroguardia.difficile specialmente quando ti trovi a marcare un signor centravanti come Ciccio Caputo: il cartellino giallo unito alla mancata marcatura sul goal annullato non aiutano. Nonostante ciò, il ragazzo minuto dopo minuto riprende stabilità e soprattutto attenzione in fase di marcatura, sfruttando a piano la sua fisicità trovandosi pronto al momento giusto: risultando anche decisivo nella ripresa (specialmente durante l’uscita folle di Musso). Esordio tutto sommato ...

tuttoatalanta : Gasp elogia Okoli: 'E' da valorizzare, ha mezzi importanti e una piacevole realtà d'inizio stagione'… -

Tutto Atalanta

...al 15 per la rete annullata dal direttore di gara a Caputo per un presunto fallo di Leris ad... Nella ripresa, ci tenta per i bergamaschi, all'esordio in A, ma il centrale ex Cremonese di ...Maehle 7 : chiusura fenomenale su Leris dopo appena 30" (errore in uscita di),di gara positivo anche in fase di spinta e protagonista anche al 14' sul gol annullato a Caputo per il ... Gasp elogia Okoli: "E' da valorizzare, ha mezzi importanti: è una piacevole realtà d'inizio stagione" L’Atalanta che ha battuto la Sampdoria a rispecchiato in toto quella della previsioni della vigilia Inizia con la vittoria il campionato dell’Atalanta e come poche volte in passato, la formazione scel ...La deviazione del capitano nerazzurro e il primo gol del nuovo arrivato regalano i tre punti a Gasperini, nonostante la grande sofferenza nel finale ...