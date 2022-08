Oggi Conte sceglierà i 18 capilista M5S, ma il partito protesta: «Vanno votati». Dentro anche Patuanelli, Appendino e Tridico (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi verranno resi noti i nomi dei 18 capilista del Movimento 5 Stelle, che saranno indicati personalmente dal leader Giuseppe Conte. Le figure di cui si parla sono sia interne che esterne ai 5 Stelle e saranno elette quasi sicuramente, spiega la Repubblica. Dal partito non è trapelato nulla, ma è probabile che ad essere inseriti saranno i quattro vicepresidenti: Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde. Oltre a loro, si prevede ci saranno anche il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha ceduto al corteggiamento di Conte, che da tempo la voleva candidata nelle liste. Altre due figure forti sarebbero i capigruppo di Camera e Senato: Francesco Silvestri e Mariolina ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022)verranno resi noti i nomi dei 18del Movimento 5 Stelle, che saranno indicati personalmente dal leader Giuseppe. Le figure di cui si parla sono sia interne che esterne ai 5 Stelle e saranno elette quasi sicuramente, spiega la Repubblica. Dalnon è trapelato nulla, ma è probabile che ad essere inseriti saranno i quattro vicepresidenti: Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde. Oltre a loro, si prevede ci sarannoil ministro dell’Agricoltura Stefano, e l’ex sindaca di Torino Chiara, che ha ceduto al corteggiamento di, che da tempo la voleva candidata nelle liste. Altre due figure forti sarebbero i capigruppo di Camera e Senato: Francesco Silvestri e Mariolina ...

