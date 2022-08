Nuoto | Zazzeri | “Mi aspettavo di meglio” Di Pietro | “Forse abbiamo giocato male questa opportunità”

Eurosport_IT : RAGAZZI SIETE D'OROOOOOOOOOOOO ?????? Il quartetto composto da Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo domina in finale… - FINOfficial_ : RAGAZZI D’ORO!! ???? 4x100 SHOW con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. La 4x100 stil… - MariaMacca3 : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? #nuoto #Roma2022 le #Fiammeoro ???????portano ancora l'Italia in cima al podio continentale con #Al… - corsia4it : #nuoto #Roma2022 ?? 4x100 sl Mixed ??Francia ???? 3.22.80 ??Regno Unito ???? 3.23.30 ??Svezia ???? 3.23.40 4.Italia ???? 3.23.… - Debora72174569 : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? #nuoto #Roma2022 le #Fiammeoro ???????portano ancora l'Italia in cima al podio continentale con #Al… -

Europeans, Ferragosto da campioni. Roma pazza di gioia. Foro italico in delirio, Ilazzurro non si ferma più. Dopo il tris d'oro di Giorgio Minisini nel sincro, è arrivato - ...Firenze (, ...... che Thomas affidava a Lorenzo, Xaxxart manteneva ed a sua volta passava la mano (e le ... intendendosi il dopo per il, perché per il resto se la terrà a casa con il matrimonio di fine ...Quando sei sui blocchi e hai occhi soltanto per la corsia d’acqua, sei davvero solo con te stesso, come i centometristi, i saltatori dell’atletica ...Quinta giornata in vasca per il nuoto nella piscina del Foro Italico per gli Europei di Roma 2022. Altre quattro medaglie per l'Italia.