Nuoto, Thomas Ceccon argento nei 50 dorso agli Europei di Roma, vince il greco Christou (Di lunedì 15 agosto 2022) Solo quattro centesimi hanno diviso Thomas Ceccon da una bellissima doppietta agli Europei di Nuoto di Roma 2022. Il ventunenne di Thieme è argento nei 50 stile libero, conquistando comunque la seconda medaglia di sempre in ambito continentale in questa specialità: solo il greco Apostolos Christou è riuscito a fare meglio di lui, riuscendo ad alzare le braccia al cielo. È una gara tiratissima tra loro due: colui a partire meglio è proprio l’ellenico, ma nella fase centrale assistiamo alla rimonta di Thomas, che si affaccia agli ultimi 15 metri apparentemente in vantaggio. Però un arrivo non proprio perfetto dell’azzurro, imperfetto nell’ultima bracciata, permette a ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Solo quattro centesimi hanno divisoda una bellissima doppiettadidi2022. Il ventunenne di Thieme ènei 50 stile libero, conquistando comunque la seconda meda di sempre in ambito continentale in questa specialità: solo ilApostolosè riuscito a fare meglio di lui, riuscendo ad alzare le braccia al cielo. È una gara tiratissima tra loro due: colui a partire meglio è proprio l’ellenico, ma nella fase centrale assistiamo alla rimonta di, che si affacciaultimi 15 metri apparentemente in vantaggio. Però un arrivo non proprio perfetto dell’azzurro, imperfetto nell’ultima bracciata, permette a ...

FINOfficial_ : RAGAZZI D’ORO!! ???? 4x100 SHOW con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. La 4x100 stil… - Eurosport_IT : NON LO PRENDE NESSUNO! NON LO PRENDE NESSUNO! Thomas Ceccon è Campione europeo nei 50 farfalla con 22?89! ??????… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - DANI56 : RT @RaiNews: Thomas Ceccon è medaglia d'argento nei 50 dorso agli Europei di nuoto #Roma2022, e fissa il nuovo record italiano https://t.co… - TV7Benevento : **Nuoto: Europei, Thomas Ceccon argento nei 50 dorso** - -