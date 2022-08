Nuoto | Europei 2022 | Silvia Di Pietro entra in Finale dei 50 sl con il nuovo record italiano!

(Di lunedì 15 agosto 2022) Un sorriso verso il tabellone e un qualcosa che tanto si attendeva. E’ uscita decisamente felice dalla propria garaDi, impegnata nelle semifinali dei 50 stile libero aglidi. Nella vasca del Foro italico la romana si è esaltata e il suo tempo parla chiaro., infatti, ha stabilito ilitaliano della specialità di 24.72 (terzo tempo di ingresso in), andando a ritoccare un crono (24.84) che durava dal 2014 a Berlino. Ben otto stagioni sono passate da quegli, dove l’azzurra giunse quinta nell’atto conclusivo con quel limite nazionale. Un ritorno in grande stile, c’è da dirlo, da parte di Diche domani vorrà regalarsi una medaglia ...

Tradotto: solo i due italiani hanno abbattuto in semifinale il muro dei 27 e questo è un chiaro indicatore del contesto agonistico su questa distanza. Vedremo in che modo la gestione della tensione ...Il podio è stato completato da Teterevkova (2:24.16), seguita dalla danese Thea Blomsterberg (2:25.57) e dalla ceca Kristyna Horsa (2:26.07). Francesca Fangio ha concluso in sesta posizione con il ...Altra medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto a Roma. L'ha ottenuta Martina Carraro, ed è un argento: l'azzurra si è piazzata poco dietro la svizzera Lisa Mamie, che si è imposta in 2'23"27 nei 20 ...Europei nuoto di Roma, ancora medaglie a raffica per gli azzurri e le azzurre. Linda Cerruti e Costanza Ferro si aggiudicano la medaglia di bronzo nel duo tecnico, mentre nel Team Event ...