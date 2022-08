Nuoto artistico | POKER D’ORO! Giorgio Minisini cannibale | nuovo trionfo con Lucrezia Ruggiero nel duo misto agli Europei!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) E sono quattro.ha completato il propriodi ori in questi Europei di. Lo stadio Nicola Pietrangeli è stato teatro oggi della Finale del duotecnico e il nativo di Roma, con la sua compagna, han concesso il bis dorato in questa competizione dopo il sigillo nel duo mixed “free”. La routine è stata accompagnata dall’inconfondibile Requiem di Giuseppe Verdi. Una composizione sacra del 1800, dedicata ad Alessandro Manzoni, con cui il compositore condivideva i valori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’unità d’Italia. Un’omaggio alla storia del Bel Paese e alla sua costruzione. E un po’ di storia la si è fatta anche oggi in vasca per il successo che la Nazionale italiana ha ...